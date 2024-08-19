Минобороны отправило сотрудников белорусских госСМИ жить в палатках в лесу. Зачем?

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Опубликовано: 19.08.2024 16:17 , Обновлено: 19.08.2024

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что отправили 25 сотрудников государственных СМИ на военном вертолете Ми-8-МТВ-5 в лес жить в палаточном лагере. Как рассказали в ведомстве, у них будет "армейский распорядок дня".

Дело в том, что на базе одной из воинских частей сил специальных операций Вооруженных Сил (ВС) началось тактико-специальное учение с представителями госСМИ “Военкор-2024”. Их собрались обучить навыкам работы в зоне вооруженного конфликта.

Фото: агентство "Ваяр"

Вот что в плане учения:

огневая подготовка,

обучение связи и радиопереговорам,

рукопашному бою и самообороне,

основам военной топографии,

инженерная подготовка,

медицинская и психологическая подготовка.

Фото: агентство "Ваяр"

Как рассказали в Telegram-канале Министерства обороны, сотрудникам госСМИ выдали военную экипировку и распределили по отделениям. Для обучения участников пообещали задействовать “лучших инструкторов” воинской части.

Фото: агентство "Ваяр"

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство обороны Беларуси сообщило об отправке 12 августа военнослужащих подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) страны в Россию.

Минобороны Беларуси отправило подразделения ВВС и войск ПВО в Россию. Зачем?

Также мы писали, что военное ведомство 12 августа предупредило о сборе военнобязанных в одном районе Беларуси. Как рассказали в Минобороны, с военнослужащими организуют занятия, в ходе которых бойцов подготовят к выполнению задач согласно военно-учетным специальностям.

Минобороны предупредило о сборе военнобязанных в одном районе Беларуси. Кому ждать повестки?