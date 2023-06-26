Минобороны объявило учения теробороны на Минщине. Кого и чему будут месяц учить?

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Опубликовано: 26.06.2023 08:54 , Обновлено: 26.06.2023

Министерство обороны 26 июня объявило очередные учения войск территориальной обороны. Они стартуют 27 июня и продлятся почти месяц - до 21 июля. В ведомстве рассказали, кого призовут на сборы и какие задачи будут отрабатывать.

Нынешние сборы будут проводиться в Минской области. Руководить ими поручено председателю Солигорского районного исполнительного комитета, а призовут на них военнообязанных территориальных войск района.

Как сообщили в Минобороны, ходе сборов в Солигорском районе планируется отработать:

прием военнообязанных территориальных войск, а также их “всестороннее обеспечение” (для этого планируется задействовать местную базу мобилизационного развертывания)

подготовку бойцов теробороны к выполнению задач “в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением”

навыки командного состава в управлении подчиненными

специфику подготовки местности и расположенных в районе объектов к ведению территориальной обороны

вопросы формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

В военном ведомстве сообщили, что как и в предыдущих случаях, в конце соборов запланировано проведение командно-штабного учения с силами территориальной обороны.

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Ранее в Минобороны рассказали, какие сценарии отрабатывают на военных сборах при участии сил территориальной обороны и к чему готовят «территориалов». Там пояснили, что в рамках учений оппонентами белорусских военнообязанных выступают в том числе и диверсионно-разведывательные группы.

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Такой сценарий, в частности, отрабатывался в ходе сборов в Минске, которые прошли в конце мая - начале июня этого года.