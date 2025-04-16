Минобороны начало учебный сбор военнообязанных в этом районе Беларуси

Опубликовано: 16.04.2025 19:13 , Обновлено: 16.04.2025

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в Смолевичском районе на Минщине начали учебный сбор с военнообязанными территориальных войск. Его запланировали проводить с 16 апреля по 10 мая.

Целью сбора в Минобороны назвали подготовку военнообязанных по военно-учетным специальностям. Всего решили призвать 170 человек.

Фото: агентство "Ваяр"

В Telegram-канале ведомства [link href=“https://t.me/modmilby/46758” target=“_blank” rel=“noopener”] показали [/link], как уже призванным военнообязанным выдают снаряжение и обмундирование в пункте приема личного состава.

Фото: агентство "Ваяр"

Ранее Telegraf.news писал, что в военном комиссариате Минска назвали четыре категории военнообязанных, кого могут освободить от сборов. Начальник мобилизационного направления этого военкомата Игорь Дымович пояснил, что при получении распоряжения на призыв военные комиссариаты в течение суток организуют оповещение военнообязанных, рассылая повестки либо на домашний адрес, либо на место службы или работы.

В военном комиссариате Минска назвали 4 категории военнообязанных, кого могут освободить от сборов

Также мы рассказывали, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко 11 апреля рассказал о системе укрепленных районов, которую создают в стране. Он объяснил, для чего создают подобные “узлы сопротивления”, а также рассказал, какие “ноу-хау” белорусские военные испытывают там.

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