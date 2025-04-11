«Есть фактически во всех областях» - Глава Генштаба объяснил, для каких «ноу-хау» в Беларуси создают укрепрайоны

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Опубликовано: 11.04.2025 15:41 , Обновлено: 11.04.2025

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко 11 апреля рассказал о системе укрепленных районов, которую создают в стране. Он объяснил, для чего создаются подобные "узлы сопротивления", а также рассказал, какие "ноу-хау" белорусские военные испытывают там.

Особенности работы военных в условиях подобного укрепрайона отрабатываются в настоящее время в рамках командно-штабного учения, которое в эти дни проходят в Витебской области при участии войск территориальной обороны Поставского района.

Судя по фотографиям, опубликованным в Telegram-канале Министерства обороны, речь идёт не о мобильных блокпостах, а об особых участках местности, оборудованных в инженерном отношении, как долговременные укреплённые оборонные позиции. В качестве примера эффективных укрепрайонов Муравейко привёл известные со времён Второй мировой войны линии Сталина и линии Молотова.

Первый замминистра обороны сообщил, что создание подобных узлов сопротивления предусмотрены в рамках развития системы обороны Беларуси. По его словам, они должны “обеспечить устойчивость обороны” и “гарантировать защиту” территории Республики. При этом он в первую очередь подчеркнул, что подобна система носит исключительно оборонительный характер.

“Мы готовимся к обороне и ни на кого не собираемся нападать. Все те инсинуации, которые сегодня очень масштабно пропагандируются в интернете о том, что мы готовы напасть на соседние страны, — это не что иное, как просто пропаганда. Нет, мы миролюбивое государство; наша задача — обеспечить мир и защиту своей земли”, - заявил Муравейко.





















Он пояснил, что подобные укрепрайоны “созданы фактически во всех областях” Беларуси и предназначены, в первую очередь, для тренировок военных - и солдат-срочников, и бойцов территориальных войск, и участников народного ополчения.

“Это место, где мы сегодня апробируем и внедряем в боевую практику достижения, которые подсмотрели в рамках современных военных конфликтов, будь то специальная военная операция Российской Федерации или боевые действия в других странах. Эти ноу-хау — по борьбе с беспилотниками, защите от беспилотников, по осуществлению маневра и по созданию соответствующих мест дислокации и размещения военнослужащих — нами внедрены и активно используются в узлах сопротивления укрепленных районов”, - заявил Муравейко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 11 апреля в Поставском районе Витебской области, где в эти дни проводится сбор с территориальными войсками, стартовало командно-штабное учение. Оно должно растянуться на все выходные и, как сообщили в Министерстве обороны, к учениям планируется дополнительно привлечь отряд народного ополчения.

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