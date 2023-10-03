Минобороны Беларуси объявило "специальный сбор" военнообязных для поверки "мобилизационной готовности"

Опубликовано: 03.10.2023 08:00 , Обновлено: 03.10.2023

Министерство обороны Беларуси объявило о начале ежегодных занятий по мобилизационной готовности, которые пройдут по всей стране. Их особенностью станет однодневный сбор для военнообязных, которых обучат основам и порядку действий в ходе формирования территориальных войск.

Стартуют занятия по мобилизационной готовности уже во вторник, 3 октября, и продлятся до пятницы, 6 октября. Руководить мероприятиями в рамках учений будут председатели областных исполнительных комитетов, сообщили в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, главной целью нынешних учений станет “повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск”.

“Особое внимание будет уделено подготовке военнообязанных, которым в рамках однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск”, - заявили в Минобороны.

Планируется, что во всех административных районах проведут как теоретические, так и практические мероприятия при участии должностных лиц исполкомов, а также военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов.

Лукашенко уволил замкомандующего Генштаба Беларуси, отвечавшего за мобилизацию. Почему?

Напомним, накануне, 2 октября, Александр Лукашенко подписал указ о назначении полковника Андрея Расюка начальником главного организационно-мобилизационного управления. Эта вакансия оставалась свободной с 14 августа.

Лукашенко назначил нового замглавы Генштаба, ответственного за мобилизацию