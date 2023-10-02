Лукашенко назначил нового замглавы Генштаба, ответственного за мобилизацию

Опубликовано: 02.10.2023 18:25 , Обновлено: 02.10.2023

Александр Лукашенко 2 октября подписал указ о назначении полковника Андрея Расюка начальником главного организационно-мобилизационного управления.

По статусу должность подходит заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Вакансия оставалась свободной с 14 августа. Тогда пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что генерал-майор Владислав Будик был уволен с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Это произошло на фоне многочисленных учений с военнообязанными и масштабной сверки данных всех мужчин, состоящих на учёте в военкоматах, в прошлом году. Однако в сообщении говорилось, что генерала отправили в отставку из-за возраста и оставили ему право носить военную форму и знаки различия.

Лукашенко уволил замкомандующего Генштаба Беларуси, отвечавшего за мобилизацию. Почему?