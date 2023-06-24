Минобороны Беларуси объявило очередные учения. Где на этот раз?

Опубликовано: 24.06.2023 11:29 , Обновлено: 24.06.2023

Военное ведомство сообщило, что в Беларуси с 26 по 28 июня состоятся очередные военные учения.

В тг-канале Минобороны РБ говорится, что учения пройдут в Брестской области. На них соберут военнообязанных территориальных войск Лунинецкого района и народное ополчение.

Сообщается, что в ходе учений будут совершенствовать навыки должностных лиц воинских частей руководить подчиненными, а личный состав подразделений территориальных войск обучат выполнять свои обязанности при решении задач теробороны.

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На штатные должности во время сборов призовут военнообязанных из запаса, а также отряд народного ополчения, который создали из добровольцев района.

Также отработают охрану и оборону объектов теробороны, борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника и обеспечение мер военного положения (в том числе с применением отряда народного ополчения).

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