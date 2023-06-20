"Выставлена колючка, мешки с песком" - В Минской области военнообязанных позвали в военкоматы. Зачем?

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Опубликовано: 20.06.2023 10:39 , Обновлено: 20.06.2023

Военнообязанных Минской области предупредили о новых мобилизационных учениях, которые пройдут с 21 по 30 июня во всех районах. Военный комиссар Молодечненского и Воложинского районов полковник Александр Матецкий обратился к военнообязанным с просьбой "с пониманием отнестись к предстоящим мероприятиям", а также "своевременно прибывать по вызову комиссариата и сельских исполкомов на пункты сбора".

Полковник Матецкий пояснил в интервью порталу Kraj.by, что в ходе мобилизационных учений военные комиссариаты планируется доукомплектовать “до штата военного времени”. По его словам, в комиссариатах развернут пункты сбора военнообязанных, предварительного сбора техники, а также пункты и участки оповещения.

“Наверное, наши жители заметили, что военкомат начал оборудоваться в инженерном отношении, то есть выставлена “колючка”, мешки с песком и так далее”, - рассказал военком.

По словам полковника, “повода для волнения нет”, поскольку аналогичные учения проводятся ежегодно и их главной задачей является оценка степень готовности местных исполкомов, военных комиссариатов и других госорганов и организаций к мобилизации населения.

“Что-то похожее у нас было зимой этого года, когда проводилась сверка военнообязанных. Гражданам необходимо будет придти на пункты сбора и отметиться”, - пояснил Матецкий и пообещал, что граждан не будут задерживать дольше, чем на полтора часа, после чего они могут вернуться на работу или домой.

“На грани грандиозного шухера”

Между тем, в TikTok, куда также выложили обращение полковника Матецкого, белорусы стали задаваться вопросами, для чего затеяли очередные мобилизационные учения на Минщине и что делать тем, кто получил повестку, но явиться для сверки данных не может, поскольку работает?

“Здается мне что мы на грани грандиозного шухера”, - написал один из комментаторов (прим. ред. - здесь и далее цитаты пользователей соцсетей приводятся в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации).

“а шо случилось?”, - вторит ему другой пользователь.

При этом многие комментаторы поддержали идею проведения подобных “мобилизационных учений”:

“Учения созданы, для того, что бы народ бдительность не терял. Повторение мать учения”, - написал один из них

“Всё правильно, надо быть готовыми. Дай бог, чтобы всё обошлось”, - поддержала идею ещё одна девушка в комментариях. На что другая пользовательница соцсети парировала, что “если нападут, тогда уже толку собираться или обучаться”.

На сборы теробороны в Солигорском районе призовут 150 человек

Отметим, что о готовящихся мобилизационных учениях в Минской области сообщалось заранее. Так, военный комиссар Минской области Игорь Тарабеш озвучил их ещё в начале месяца.

Кроме того, он анонсировал сборы по территориальной обороне с военнообязанными на штатных должностях. Их планируют провести с 27 июня по 21 июля в Солигорском районе и призвать на них 150 военнообязанных. По итогам сборов, по словам военкома, будут проведены командно-штабные учения сил теробороны под руководством заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета, сообщило издание “Минская правда”.