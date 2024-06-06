Минлесхоз снял запрет на посещение лесов. В каких 9 районах ввели ограничения?

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Опубликовано: 06.06.2024 15:35 , Обновлено: 25.06.2024

Министерство лесного хозяйства Беларуси сняло полный запрет на посещение лесов во всех районах Республики. Однако по состоянию на 6 июня в двух районах Минской области, четырёх — Могилёвской области и трёх — Витебской по-прежнему действуют ограничения.

По состоянию на 15:00 6 июня ограничения на посещение лесов ввели в:

Россонском районе Витебской области;

Городокском районе Витебской области;

Витебском районе Витебской области;

Вилейском районе Минской области;

Березинском районе Минской области;

Горецком районе Могилёвской области;

Хотимском районе Могилёвской области;

Дрибинском районе Могилёвской области;

Костюковичском районе Могилёвской области.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси: красным обозначен полный запрет, жёлтым — ограничения, зелёным — свободное посещение леса

Что нельзя делать при ограничении?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, чтобы собрать грибы или ягоды. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.

Ранее Telegraf.news писал, что многие уже открыли сезон шашлыков и походов в лес. Однако, отдыхая на природе, важно не терять контроль и бдительность во время разведения костров, а также помнить, где это можно делать, а где — нельзя. Иначе есть риск получить штраф. А оно вам надо?

Собираетесь в лес на шашлыки? Не забудьте про это, чтобы не получить штраф 1200 рублей