Минлесхоз объявил почти по всей Беларуси "цвет настроения жёлтый"

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Опубликовано: 18.04.2025 10:44 , Обновлено: 18.04.2025

Министерство лесного хозяйства утром 18 апреля объявило практически по всей территории Беларуси "цвет настроения - жёлтый". Это вовсе не какой-то эвфемизм, а всего лишь условной обозначение районов, где сейчас действуют ограничения на посещение лесов. Журналисты Telegraf.news посмотрели, где в преддверии выходных следует свериться с картой ведомства прежде, чем отправиться на пикник в лес.

Поскольку синоптики спрогнозировали белорусам по-летнему тёплые выходные, наверняка, многие предпочтут провести их на свежем воздухе. Однако, как свидетельствуют данные Минлесхоза, многие районы Беларуси не затронули прошедшие недавно осадки и в результате местные власти объявили в лесах высокие классы пожарной опасности.

По данным ведомства, только за вчерашний день работникам лесного хозяйства удалось потушить 5 лесных пожаров (в том числе - на болотах) в Барановичском, Ивацевичском опытном, Ляховичском, Василевичском и Калинковичском лесхозах.

Чтобы не допустить ухудшения пожароопасной ситуации, посещение лесов полностью ограничили в Гомельской области, а в остальных областях Беларуси - в отдельных районах.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси, по состоянию на 10:00 18 апреля 2025 года

[info_b]За изменениями и актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

В Минлесхозе подчеркнули, что введённые ограничения на посещение лесов - “временная мера”, которую снимут “после стабилизации пожароопасной обстановки”.

Что нельзя делать в лесу во время ограничений?

Любые ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси вводят власти конкретного района, исходя из складывающейся погодной ситуации, по согласованию с МЧС и лесхозами. Ограничения вводят при III классе пожарной опасности, однако, ограничения при этом могут вводиться полные или частичные (подробности местные власти, как правило, сообщают на официальных интернет-порталах и дублируют информацию в районных печатных изданиях).

Как правило, в «жёлтых» районах при ограничениях на посещение лесов запрещается:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

А вот полный запрет (на карте он обозначен красным цветом) вводят при IV-V классах пожароопасности. В этом случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях.

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях Беларуси предусмотрены отдельные штрафы :

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня);

если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников — до 30 базовых величин (до 1260 рублей сегодня).

Ранее Telegraf.news рассказал, что после недавних снегопадов и метелей апрель в Беларуси, похоже, ударился в другую крайность. Синоптики спрогнозировали потепление вплоть до совершенно летних +29°С в пятницу, 18 апреля. Однако, как предупредили погодные каналы, наслаждаться «апрельской жарой», скорее всего, получится недолго. Уже к выходным ожидаются дожди, грозы и некоторое похолодание, а на следующей неделе маячит и вовсе призрак «новой порции арктического холода».

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