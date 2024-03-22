Минлесхоз Беларуси ввёл 14 ограничений на посещение леса. Где?
Министерство лесного хозяйства Беларуси в пятницу, 22 марта, обновило карту запретов и ограничений на посещение лесов. Исходя из данных ведомства, учитывать определенные ограничения при посещении лесных массивов в эти выходные придётся жителям как минимум 14 районов Беларуси.
Согласно обновлённым данным Минлесхоза, по состоянию на 15:00 22 марта ограничения на посещение лесов, которые вводятся местными администрациями по согласованию с МЧС, действуют в четырёх из шести областей Беларуси:
- Россонском и Шарковщинском районах Витебской области,
- Минском, Дзержинском и Столбцовском районах Минской области,
- Гродненском, Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах Гродненской области,
- Брестском, Пружанском, Каменецком, Березовском и Ивацевичском районах Брестской области.
Напомним, подобные ограничения в Беларуси вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечают желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (в зависимости от решения местных властей) нельзя:
- въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;
- разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;
- организовывать и проводить массовые мероприятия.
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