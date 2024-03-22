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Минлесхоз Беларуси ввёл 14 ограничений на посещение леса. Где?

Минлесхоз Беларуси ввёл 14 ограничений на посещение леса. Где?
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Министерство лесного хозяйства Беларуси в пятницу, 22 марта, обновило карту запретов и ограничений на посещение лесов. Исходя из данных ведомства, учитывать определенные ограничения при посещении лесных массивов в эти выходные придётся жителям как минимум 14 районов Беларуси.

Согласно обновлённым данным Минлесхоза, по состоянию на 15:00 22 марта ограничения на посещение лесов, которые вводятся местными администрациями по согласованию с МЧС, действуют в четырёх из шести областей Беларуси:

  • Россонском и Шарковщинском районах Витебской области,
  • Минском, Дзержинском и Столбцовском районах Минской области,
  • Гродненском, Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах Гродненской области,
  • Брестском, Пружанском, Каменецком, Березовском и Ивацевичском районах Брестской области.

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Напомним, подобные ограничения в Беларуси вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечают желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (в зависимости от решения местных властей) нельзя:

  • въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;
  • разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;
  • организовывать и проводить массовые мероприятия.

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Ранее Телеграф сообщил, что руководство Министерство лесного хозяйства решило объединиться с Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и организовать авиационное патрулирование страны на пожароопасный период — для эффективного мониторинга лесного фонда и согласованных действиях при тушении лесных пожаров.

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