Минкульт Беларуси уточнил определение «порнографии». Что изменилось?

Опубликовано: 11.04.2024 09:02 , Обновлено: 11.04.2024

Министерство культуры скорректировало определение термина "порно". Об этом стало известно из нового документа, который опубликовали на Национальном правовом портале.

Поправки в существующее ранее постановление коснулись инструкции о порядке выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции сексуального назначения.

В перечислении определения «порнография» включили «умышленную демонстрацию <…> нетрадиционных половых отношений и (или) полового поведения».

В изменениях дали точную расшифровку того, что входит в понятие “нетрадиционных половых отношений и (или) полового поведения”.

В частности в него включены:

гомосексуализм;

лесбийская любовь;

бисексуальные отношения;

полиамория;

педофилия;

зоофилия;

некрофилия;

садизм;

мазохизм;

вуайеризм;

эксгибиционизм;

фетишистский трансвестизм;

транссексуализм.

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В постановлении указано, что всё перечисленное, не соответствует нравственным критериям, оскорбляет честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявлений животных инстинктов. Документ вступил в силу с 12 апреля 2024 года.

[info_b]Стоит помнить, что выпуск, тиражирование, показ, прокат, продажа и рекламирование эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции сексуального назначения могут осуществляться только при наличии экспертного заключения об отсутствии в продукции элементов пропаганды порнографии, насилия и жестокости.

Экспертное заключение на каждое наименование такой продукции, выдаётся в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что представитель коллегии адвокатов в эфире белорусского телевидения рассказала, что считается эротикой, а что — порнографией, за которую могут посадить на 4 года. В чём отличия?

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