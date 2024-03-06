Можно ли белорусам делиться “хоум-видео”? Адвокат объяснила, когда за "интимки" грозит 4 года тюрьмы

Опубликовано: 06.03.2024 12:51 , Обновлено: 06.03.2024

Представитель коллегии адвокатов в эфире белорусского телевидения рассказала, что считается эротикой, а что — порнографией, за которую могут посадить на 4 года. В чём отличия?

“За хранение, распространение или рекламу порнографических материалов предусмотрена уголовная ответственность. Это могут быть общественные или исправительные работы, а также тюремный срок от 2 до 4 лет”, — отметила адвокат Минской городской коллегии Ольга Становая.

При этом, если под распространение попали материалы с изображением несовершеннолетних, белоруса могут приговорить к 13 годам лишения свободы, рассказали в эфире программы “Зона Х”.

Также юрист добавила, что в нашей стране официального закрепления о том, что считается порнографией, нет. Однако “в других ведомственных нормативно-правовых актах” данное понятие закреплено.

Например, для Министерства культуры порнография — это “грубое, омерзительно цинично, вульгарное изображение половых отношений крупным планом”, которое не несёт в себе “никакой художественной ценности”.

Ольга Становая отметила признаки, по которым материал могут отнести к запрещённым:

отсутствие сюжета;

съёмка интимных отношений крупным планом;

демонстрация нетрадиционного вида секса (например, групповой или с изображением ребёнка);

анонимность авторов.

“Для обычного человека самостоятельно определить невозможно, относится ли конкретный материал к запрещённым, поэтому в том случае, когда человеку грозит реальный срок, будет проведена культурологическая экспертиза”, — добавила адвокат.

При этом, кто именно входит в состав “экспертов”, Ольга Становая не рассказала.

В каких конкретно случаях можно сесть?

Согласно законодательству, если у белоруса или белоруски найдут скачанный из Интернета ролик “18+”, тюрьма им не грозит, поскольку просматривать подобный контент законом не запрещено . А вот если любитель “клубнички” захочет поделиться “интимками” с кем-нибудь в соцсетях, это сочтут за распространение. Для этого достаточно отправить фото или видео как минимум одному человеку .

В то же время, если парень или девушка загрузят пикантные материалы на сайт знакомств или в личный аккаунт, это тоже считается противозаконным. При этом, “распространение подобного контента через Интернет влечёт повышенную ответственность”, предупредила Ольга Становая.

“Если люди состоят в отношениях и пересылают интимные снимки только друг другу, преступного состава здесь нет. Однако, если после расставания обиженный возлюблённый решит отомстить бывшей и опубликует всё в открытом доступе, его привлекут сперва к административной, а потом и к уголовной ответственности”.

Что касается популярных сервисов формата “18+”, где некоторые девушки или пары стремятся заработать, это также чревато последствиями. Здесь речь идёт уже об изготовлении, и если человек будет уличён в подобном, ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Ранее Телеграф писал о том, что в Минске задержали женщину, снимавшую порнографию.

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