До 4 лет тюрьмы? В милиции рассказали, кого из белорусов накажут за интимные фото в личной переписке

Опубликовано: 14.11.2023 12:42 , Обновлено: 14.11.2023

В Барановичском ГОВД сообщили, что белорусы могут попасть под статью о распространении порнографии даже если отправили свои интимные фотоснимки в личной переписке.

По словам представителей милиции, если такие снимки дальше личного чата не уйдут, то наказание не последует. Однако если фото интимного характера каким-то образом утекут в Интернет и станут доступны широкому кругу людей, то сотрудники правоохранительных органов будут вправе назначить экспертизу, передает издание “Най край”.

Если будет доказан порнографический характер таких фото, то отправитель может попасть под статью. Для начала под административную.

Согласно КоАП РБ, хранение “с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера” влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин.

Если же белорусов уличат в повторном нарушении, то в Уголовном кодексе РБ есть статья 343, которая так и называется - “Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера”. В ней говорится, что если в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения белоруса снова уличат в подобном, то ему грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или даже арестом.

За изготовление же порнографии белорусов могут наказать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее Телеграф писал, что в одном из строительных супермаркетов Минска 16-летний школьник из Гродно включил на компьютере порнографию. Стало известно, как его наказали.

В одном из супермаркетов Минска включили порно. Что было дальше?