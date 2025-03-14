Министр образования ответил, появятся ли в белорусских школах новые предметы

Опубликовано: 14.03.2025 17:25 , Обновлено: 14.03.2025

В преддверии Дня Конституции министр образования Андрей Иванец встретился со школьниками и ответил на вопрос, волнующий многих родителей и учеников. Ждут ли школьную программу изменения?

На прямой вопрос о планах по введению новых предметов или факультативов, глава Минобразования ответил, что ведомство «далеко от таких мыслей». Единственное изменение, коснувшееся программы 11-классников в этом году, — это курс «История Беларуси в контексте всемирной истории».

Однако, по словам министра, это «не совсем новый» предмет. Он уточнил, что это интегрированный курс. Основная его цель — сформировать у школьников понимание взаимосвязи между глобальными событиями и теми, что происходили на территории Беларуси.

Министр добавил, что в школах активно развивается внеурочная деятельность. По его данным, уже работают классы профессиональной направленности, проводятся недели профориентации, дни открытых дверей в учебных заведениях, ярмарки вакансий (в том числе для целевиков), а также экскурсии на предприятия. Какие-либо новые факультативы он при этом не анонсировал.

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