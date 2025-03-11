Когда в Беларуси появятся государственные электронные дневники? Глава минского комитета по образованию назвала сроки

Опубликовано: 11.03.2025 13:21 , Обновлено: 11.03.2025

К концу года в Беларуси могут появиться электронные дневники и журналы государственного образца. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина. Рассказываем, зачем они понадобились.

В ходе беседы о цифровизации образования в одном из источников прозвучал вопрос от радиослушателя о возвращении к использованию бумажных дневников в школах Минска. Мужчина поделился, что в начальных классах его сын пользовался электронным дневником вместо бумажного, но в середине первой четверти ситуация изменилась. Теперь снова необходимо вести бумажный дневник.

Ильина пояснила, что на данный момент законодательно закреплена необходимость ведения бумажных дневников. «Если в конкретном учреждении образования по какой-то причине руководитель их отменил, не имея на то законного основания, это уже дело конкретного учреждения», — отметила она. При этом Ильина подчеркнула, что поддерживает цифровизацию, но «в законном поле».

По словам главы комитета, около 90% школ и гимназий Минска уже используют электронные журналы и дневники, но они являются частными, что, по её убеждению, создаёт определённые риски. «В любой момент может случиться всё что угодно. Важна государственная защита», — акцентировала она.

Ильина рассказала, что сейчас в стране ведётся разработка республиканской информационно-образовательной среды (РИОС). В рамках этого проекта некоторые учреждения образования Минска в экспериментальном режиме разрабатывают электронные дневник и журнал государственного образца.

«Мы полагаем, что к концу 2025 года — а может, и несколько раньше — будет наш государственный дневник и журнал электронного образца», — сообщила председатель комитета по образованию.

Кроме того, она рассказала о проекте по внедрению ученических билетов, которые будут действовать как проездные документы в общественном транспорте. Пока этот проект тестируется в нескольких учебных заведениях.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в этом же комитете по образованию отреагировали на слухи о кадровом дефиците в столичных школах.

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