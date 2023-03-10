На белорусские дороги пообещали сыпать экспериментальный ингибитор. Зачем?

Опубликовано: 10.03.2023 12:38 , Обновлено: 10.03.2023

В ближайшее время дорожники планируют сыпать на дороги технические соли с использованием нового ингибитора. Реагент разработали белорусские ученые.

По словам главного инженера ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Павла Важника, придуманный ингибитор «примерно на 20% снижает коррозионную активность как на дорожное полотно, транспорт, так и на окружающую среду».

Он отметил, что Академия наук уже заключила с «Беларуськалием» договор на выпуск технической соли с использованием этого реагента.

В Минске сыпать приготовленные составы дорожники планируют «в ближайшее время». Как объяснил Важник, «март может еще себя показать».

Ранее Телеграф писал, что вблизи пешеходных переходов на белорусских улицах решили разместить надписи, которых раньше не делали.