Коммунальные службы начали посыпать улицы в Минске "ингибирующей добавкой". Зачем?

Опубликовано: 21.10.2023 10:50 , Обновлено: 21.10.2023

В Минске коммунальные службы начали "превентивную противогололедную обработку" улиц. Об этом сообщил генеральный директор «Горремавтодор Мингорисполкома» Максим Белоус.

По его словам, проезжую часть стали обрабатывать противогололедными реагентами и только ночью.

Днями ранее чиновник заявил, что “противогололедные материалы будут применяться старые, но с ингибирующей добавкой”.

“Мы рассчитываем, что это поможет снизить агрессивное воздействие соли на металлы, кожу и зеленые насаждения”, — объяснил Белоус.

Он также сообщал о заготовке песчано-соляных смесей и галита марки А, переоборудовании зимней техники.

К слову, в Мингорисполкоме 20 октября отметили, что всем службам также нужно “своевременно посыпать” тротуары “в случае необходимости”, так как “за гололедные травмы по вине коммунальных служб их руководители будут нести ответственность”.

Напомним, коммунальщики пообещали сыпать на дороги технические соли с использованием нового ингибитора еще в начале 2023 года.

В «Горремавтодор Мингорисполкома» заявляли, что придуманный белорусскими учеными ингибитор «примерно на 20% снижает коррозионную активность как на дорожное полотно, транспорт, так и на окружающую среду».

На белорусские дороги пообещали сыпать экспериментальный ингибитор. Зачем?