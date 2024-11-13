Мининформ Беларуси заблокировал доступ к "ЖЖ"

Опубликовано: 13.11.2024 16:34 , Обновлено: 13.11.2024

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к американо-российской платформе "Живой Журнал" (LiveJournal). По состоянию на 16:20 среды, 13 ноября, сайт действительно не открывался, а вместо него на экране значилась информация, что доступ к ресурсу ограничен "на основании решения" Мининформа.

Причину блокировки в ведомстве не сообщили, а лишь сослались на собственное “решение” в соответствии с законом “О средствах массовой информации”.

[info_b] «Живой Журнал», «ЖЖ» (англ. LiveJournal, LJ) — это блог-платформа для ведения онлайн-дневников, которая даёт возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести коллективные блоги, добавлять в друзья других пользователей и следить за их записями в ленте новостей.

До конца декабря 2016 года «Живой Журнал» подчинялся американским законам, так как его серверы находились в США и система принадлежала американской компании LiveJournal, Inc. Однако с декабря 2016 года “ЖЖ” разместили на серверах российской компании Rambler&Co. [/info_b]

На момент публикации доступ к сайту был ограничен

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство информации потребовало убрать с полок белорусских книжных магазинов “деструктивную литературу”, которая “влияет на духовно-нравственную сферу как важную составляющую нацбезопасности”. В Мининформе заявили, что в настоящее время в крупных торговых сетях и Интернет-магазинах продаются издания, “искажающие правду и справедливость”.

Мининформ потребовал изъять из продажи книги, причиняющие «вред национальным интересам Беларуси»

Вместе с тем Министерство информации Беларуси 21 октября возобновило доступ к российскому стриминговому сервису Okko. Напомним, 30 сентября ведомство ограничило доступ к нему.

Мининформ возобновил белорусам доступ к сервису Okko