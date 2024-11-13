Мининформ потребовал изъять из продажи книги, причиняющие «вред национальным интересам Беларуси»

Опубликовано: 13.11.2024 11:42 , Обновлено: 13.11.2024

Министерство информации потребовало убрать с полок белорусских книжных магазинов "деструктивную литературу", которая "влияет на духовно-нравственную сферу как важную составляющую нацбезопасности". В Мининформе заявили, что в настоящее время в крупных торговых сетях и Интернет-магазинах продаются издания, "искажающие правду и справедливость".

Там добавили, что подобная “деструктивная литература” занимается “пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений”, религиозной нетерпимости, насилия, жестокости и порнографии. Всё это, по мнению министерства, “разжигает вражду и ненависть”, “популяризирует нетрадиционные для белорусского общества субкультуры”, а также оказывает “негативное влияние” на половое воспитание детей. Правда, о каких именно книгах идёт речь, в Министерстве информации не уточнили.

”…С целью сохранения морально-нравственных ценностей и традиций белорусского народа, Министерство информации требует: распространителям печатной продукции самостоятельно провести ревизию реализуемых организацией печатных изданий и изъять из продажи печатные издания, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь”, — подчеркнули в ведомстве.

Какие ещё книги запретили в Беларуси?

К слову, в мае Минский суд пополнил список информационной продукции, которая относится к экстремистской. Речь идёт о двух изданиях: «Выбраныя творы» Вацлава Ластовского (1997 год) и «Выбраныя творы» Алеся Петрашкевича (2017 год), которые были выпущены в рамках проекта «Беларускі кнігазбор».

В ноябре прошлого года в запрещённый список попало собрание сочинений классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича. Речь идёт о конкретном сборнике в двух томах, которое напечатало государственное издательство «Мастацкая лiтаратура» в 2007-2008 годах.

А ещё раньше, в сентябре 2023 года, экстремистскими признали книги Олега Платонова «Загадка Сионских протоколов» и Анатолия Тараса «Страницы прошлого: статьи по истории Беларуси». Также под запрет попало произведение Александра Белова «Велес — Бог русов. Неизвестная история русского народа».

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный комитет по стандартизации включил книгу со сказками Александра Пушкина в реестр опасной продукции, согласно которому теперь её запрещено продавать на территории Беларуси. Кроме того, аналогичные санкции применили и к “Букварю” торговой марки “Умка”, который предназначен для детей старшего школьного возраста.

«Не соответствует требованиям» — Госстандарт Беларуси запретил «Букварь» и сказки Пушкина