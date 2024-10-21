Мининформ возобновил белорусам доступ к сервису Okko

Опубликовано: 21.10.2024 10:07 , Обновлено: 21.10.2024

Министерство информации Беларуси 21 октября сообщило, что возобновило доступ к российскому стриминговому сервису Okko. Напомним, 30 сентября ведомство ограничило доступ к нему.

Мининформ возобновил доступ потому, что владелец интернет-ресурса “устранил нарушение”, из-за которого доступ приостанавливали. Что за нарушение, в ведомстве не рассказали.

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Okko — российский стриминговый сервис, или кинотеатр, который показывает старые и новые фильмы производства российских и советских киностудий. По состоянию на 2023 год Okko занимал четвертое место среди российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Судя по сайту Okko, сервис также предоставляет доступ к мультфильмам, футбольным матчам, музыкальным концертам, лекциям, видеокурсам, аниме и не только.

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Скидка — 100%. «Белтелеком» объявил акцию для «киноманов» и «любителей путешествий». Какие ещё 6 каналов теперь бесплатные?