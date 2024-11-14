Мининформ Беларуси пригрозил блокировкой 5 сайтам за это нарушение с телепрограммами

Опубликовано: 14.11.2024 13:35 , Обновлено: 14.11.2024

В Министерстве информации Беларуси 14 ноября сообщили, что при очередном мониторинге интернета нашли сайты, где в телепрограммах передали "не в полном объеме обязательный общедоступный пакет телепрограмм". Если владельцы интернет-ресурсов не устранят нарушения, их площадки могут заблокировать.

Как утверждают в Мининформе, при этом просмотр других телепрограмм для белорусов был доступен на этих сайтах (их названия или адреса не указали). В ведомстве не уточнили, речь идет о трансляции каналов белорусского ТВ на сайтах или публикации телепрограмм на неделю. Но, скорее, о первом.

[info_b]Согласно части 1 статьи 26-1 закона “О средствах массовой информации”, распространители продукции телевизионных СМИ обязаны обеспечить каждому пользователю возможность посмотреть телепрограммы, входящие в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, независимо от способа их распространения.

Состав этого обязательного общедоступного пакета утвержден постановлением № 407 Совмина от 13 мая 2015 года. [/info_b]

Мининформ потребовал от владельцев этих 5 интернет-ресурсов устранить нарушения. Если они не сделают это или не сообщат об устранении и не представят подтверждающие документы в ведомство, то их сайты могут заблокировать на территории Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский Мининформ заблокировал доступ к американо-российской платформе “Живой Журнал” (LiveJournal). По состоянию на 13 ноября сайт действительно не открывался: была надпись, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения ведомства.

Мининформ Беларуси заблокировал доступ к «ЖЖ»

Также мы рассказывали, что Министерство информации Беларуси 21 октября сообщило, что возобновило доступ к российскому стриминговому сервису Okko. Напомним, 30 сентября ведомство ограничило доступ к нему.

Мининформ возобновил белорусам доступ к сервису Okko