Мининформ Беларуси предупредил "ТВ 3"

Опубликовано: 19.01.2024 14:58 , Обновлено: 19.01.2024

Министерство информации Беларуси вынесло официальное предупреждение учредителю белорусской телепрограммы "ТВ 3". Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

О точных причинах официального предупреждения Мининформ не уточнил, ограничившись общими фразами. Как следует из заявления министерства, поводом для данного решения стало “невыполнение учредителем телепрограммы требований, установленных законодательством о СМИ”.

Напомним, летом прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил изменения Закона “О средствах массовой информации”. Теперь деятельность иностранных СМИ на территории страны могут запретить, в частности, “в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ”.

Лукашенко разрешил запрещать иностранные СМИ за «недружественные действия»

Ранее Телеграф сообщил, что весной прошлого года Министерство информации Беларуси вынесло письменное предупреждение белорусскому оператору мобильной связи А1 за трансляцию телеканалов, чьи лицензии были на вещание в стране были отозваны накануне. В ведомстве предупредили, что оператор обязан “устранить допущенное нарушение в установленном законодательством порядке”.

Мининформ вынес предупреждение А1 за трансляцию запрещённых телеканалов. Каких?