Мининформ вынес предупреждение А1 за трансляцию запрещённых телеканалов. Каких?

Опубликовано: 14.04.2023 09:28 , Обновлено: 14.04.2023

Министерство информации Беларуси 13 апреля вынесло письменное предупреждение белорусскому оператору мобильной связи А1 за трансляцию телеканалов, чьи лицензии были на вещание в стране были отозваны накануне. В ведомстве предупредили, что оператор обязан "устранить допущенное нарушение в установленном законодательством порядке".

Речь идет о двух спортивных телеканалах - Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2, которые белорусский оператор предлагал своим клиентам в рамках видеосервиса Voka.

“Мининформ в ходе мониторинга контента онлайн-кинотеатра обнаружил, что зрителям все еще предлагаются к просмотру спортивные каналы Setanta Sports, чье разрешение на вещание в Беларуси ведомство накануне аннулировало”, - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал Телеграф, Министерство информации Беларуси аннулировало лицензию на трансляцию в стране телеканалов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2 в начале этого месяца. По решению ведомства, официально телеканалы должны были прекратить вещание в Беларуси с 12 апреля 2023 года. Это аргументировали решением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси.

Мининформ отозвал разрешение на вещание в Беларуси телеканалов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2