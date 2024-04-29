Мингорисполком сообщил о завершении отопительного сезона в столице

Опубликовано: 29.04.2024 20:13 , Обновлено: 29.04.2024

Мингорисполком сообщил, что 29 апреля в столице завершили отопительный сезон для всех категорий потребителей.

Такое решение ведомство приняло “с учетом потепления и дальнейшего благоприятного прогноза погоды”, отметили в Telegram-канале Мингорисполкома.

Ранее о завершении отопительного сезона сообщили в Бресте. В пресс-службе Брестского горисполкома это решение также объяснили “установившейся теплой погодой и возросшими среднесуточными температурами”.

В Беларуси по второму кругу начали отключать отопление в жилых домах. Где уже?

Напомним, отключение отопления в жилых домах Беларуси производят при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трех суток.

К примеру, в 2023 году отопление в стране начали перекрывать с 10 апреля, а в 2022 году — в начале мая.

[info_b]В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. После – в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.[/info_b]

Кстати, погода в ближайшие дни ожидается теплая. На 30 апреля синоптики Белгидромета спрогнозировали до +25°С днем, а 1 мая - до +26°С.

До +26°С. Синоптики пообещали белорусам приход антициклона к началу мая