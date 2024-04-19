"Минскэнерго" опубликовало график отключения горячей воды в мае. Кому в столице готовить кастрюли и тазики?

Опубликовано: 19.04.2024 17:34 , Обновлено: 19.04.2024

Близится лето, а вместе с ним не только пора отпусков, но и период планового отключения горячего водоснабжения. Предприятие "Минскэнерго" уже подготовило график на май и разместило его на своем сайте.

Причина отключения горячей воды стандартная: подготовка тепловых сетей Минска к работе зимой. В “Минскэнерго” пообещали “максимально” сократить период прекращения подачи горячей воды. При успешных испытаниях трубопроводов отключение, отметили на предприятии, не будет превышать 13 суток .

В мае будет 5 “стартов” отключения горячей воды: 15 мая, 16-го, 22-го, 23-го и 29-го. Так, первыми “временные неудобства” в этом году испытают жители домов на проспекте Независимости, Партизанском, Машерова, улицы Ангарской, Бехтерева, Бровки, Бядули, Киселева и не только.

[info_b]С полным списком можно ознакомиться на сайте “Минскэнерго”.[/info_b]

На предприятии добавили, что во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта надо срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру «Минскэнерго» по телефону 373-35-24 или в ближайшие предприятия «ЖЭУ».

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