Мингорисполком дал отмашку на запуск отопления в офисах

Опубликовано: 06.10.2025 14:19 , Обновлено: 06.10.2025

Минчане, которые работают в общественных и административных зданиях, а также на промышленных объектах, в ближайшие дни перестанут мёрзнуть на работе: городская администрация дала отмашку на включение отопления на объектах третьей очереди.

Сообщение о том, что в столице, наконец, разрешается включать отопление в административных зданиях, не относящихся к категории социально-значимых, 6 октября появилось в официальном Telegram-канале Минского городского исполнительного комитета. Точных сроков там не назвали - они будут варьироваться от района к району и будут зависеть от того, так скоро специалисты закончат подключение к отоплению жилфонда, но официальное разрешение на запуск системы отопления и в этих зданиях мэрия дала.

“В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях столицы разрешено включать отопление. Этот этап наступает после завершения работ по запуску отопления в жилфонде, - гласит объявление Мингорисполкома.

Напомним, включать отопление в домах минчан начали ещё на прошлой неделе. Однако, как ранее сообщал Telegraf.news, после собственно включения отопления у столичных коммунальщиков есть ещё как минимум 10 суток для проверки работы оборудования и первичной регулировки системы. Этот период отводиться на устранение всех замечаний, в том числе, по частичному отсутствию отопления по конкретным адресам, по недостаточному обогреву отопительного оборудования в отдельных комнатах или квартирах.

В ЖКХ попросили белорусов ждать до 10 дней с момента запуска отопления

Кстати, столичное ЖКХ открыло “горячую” телефонную линию на период запуска отопления в жилищном фонде. Звонки и заявки принимать будут только в рамках рабочего времени коммунальных служб, то есть не позднее 18:00. Узнали, куда пожаловать на холодные батареи и прочую “некорректную” работу системы отопления можно круглосуточно.

ЖКХ Минска открыло «горячую» линию для жалоб на холодные батареи и попросило звонить до 18:00