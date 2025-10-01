ЖКХ Минска открыло «горячую» линию для жалоб на холодные батареи и попросило звонить до 18:00

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Опубликовано: 01.10.2025 10:51 , Обновлено: 01.10.2025

Столичные коммунальщики открыли "горячую" телефонную линию на период запуска отопления в жилищном фонде. Звонки и заявки принимать будут только в рамках рабочего времени коммунальных служб, то есть не позднее 18:00. Узнали, куда пожаловать на холодные батареи и прочую "некорректную" работу системы отопления можно круглосуточно.

В официальном Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства 1 октября объявили о начале поэтапной подачи тепла в жилые дома. Там пояснили, что за запуском системы отопления последует период регулировки и наладки системы, который может продлиться до 10 дней.

До выхода системы на “стабильный гидравлический и температурный режим” специалисты ЖКХ будут проводит необходимые наладочные работы для обеспечения бесперебойной подачи тепла. На этот период в ЖКХ решили запустить общегородскую “горячую” телефонную линию, куда минчане могут пожаловаться на “некорректную” работу отопительных приборов в квартире.

Звонить можно по городскому номеру 356-49-46, но только по установленному рабочему графику:

с понедельника по четверг с 8:45 до 18:00,

по пятницам — с 8:45 до 16:45,

перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.

Впрочем, и вне этого рабочего графика у минчан есть возможность пожаловаться на холодные батареи. Оставить заявку можно на республиканском портале “Мая Рэспубліка: 115.бел”, причём сделать это можно круглосуточно.

Как узнать дату включения отопления в вашем доме?

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в ЖКХ поделились инструкцией, как узнать дату включения отопления в конкретном доме. Это также можно сделать через республиканский портал “Мая Рэспубліка: 115.бел”.

Как минчанам узнать, когда включат отопление в доме? В ЖКХ дали инструкцию

Следует лишь учесть, что В ЖКХ предупредили, что на портале указывается только плановая дата включения отопления по конкретному адресу. Она может отличаться от фактической даты.