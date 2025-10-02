В ЖКХ попросили белорусов ждать до 10 дней с момента запуска отопления

Опубликовано: 02.10.2025 11:25 , Обновлено: 02.10.2025

Отопление в вашем доме официально включили, а батареи в квартире по-прежнему холодные или не такие горячие, как вы ожидали? В столичном ЖКХ посоветовали подождать 10 дней и объяснили, в чём может быть причина.

В Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства 2 октября опубликовали ролик, в котором ответили на один из наиболее частых вопросов, которые возникают у горожан в период запуска системы отопления - почему после включения отопления батареи остаются “летними”, а не горячими.

В ЖКХ пояснили, что в течении 10 суток после запуска системы эксплуатирующие организации (ЖЭСы, ЖЭУ и т.д.) проводят проверку работы оборудования и первичную регулировку системы. Этот период отводиться на устранение всех замечаний, в том числе, по частичному отсутствию отопления по конкретным адресам, по недостаточному обогреву отопительного оборудования в отдельных комнатах или квартирах.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что когда температура за окном поднимается выше +8°С , систему отопления переводят в режим протапливания , что также может повлиять на температуру в доме.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне столичные коммунальщики открыли “горячую” телефонную линию на период запуска отопления в жилищном фонде. Звонки и заявки принимать будут только в рамках рабочего времени коммунальных служб, то есть не позднее 18:00. Узнали, куда пожаловать на холодные батареи и прочую “некорректную” работу системы отопления можно круглосуточно.

ЖКХ Минска открыло «горячую» линию для жалоб на холодные батареи и попросило звонить до 18:00