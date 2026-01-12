Минэнерго объявило о переходе на новый режим работы в Беларуси. Что изменится?

Опубликовано: 12.01.2026 15:34 , Обновлено: 12.01.2026

Министерство энергетики Беларуси (Минэнерго) сообщило, что с 12 января перешло на режим повышенной готовности. Естественно, главной причиной такого решения стали морозы, которые после сильных снегопадов накрыли республику.

В Минэнерго спрогнозировали понижение температуры воздуха до -28°C в самых экстремальных случаях и до -15…24°C в остальных.

Всё это вынудило ведомство усилить контроль за работой объектов электросетевого комплекса и подготовить резервные источники электроснабжения.

“К ликвидации возможных технологических нарушений готовы 673 аварийно-восстановительные бригады общей численностью около 2,5 тыс. человек. Они укомплектованы необходимыми средствами защиты, инструментами, спецтехникой”, – заверили в Минэнерго.

Также ведомство предупредило, что повысило температуру в теплосетях по всей стране. Но при этом она будет отличаться в зависимости от региона и прогноза для него.

“Налажено постоянное взаимодействие с подразделениями МЧС, местными органами власти, службами Белгидромета”, – заверили в Минэнерго.

Кстати, с погодой в стране не все так однозначно. Судя по свежим прогнозам синоптиков, белорусам не стоит далеко убирать свои лопаты - их ещё точно придётся расчехлить на этой неделе и, скорее всего, даже на следующей.

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