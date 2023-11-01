В Рогачеве муж потребовал от жены 86 тыс. руб, узнав что младший сын не его. Чем закончился суд?

Опубликовано: 01.11.2023 13:39 , Обновлено: 01.11.2023

В Рогачеве Гомельской области прошел суд, в ходе которого муж предъявил жене иск на суммы 6100,38 руб (48 месяцев х 0,5 бюджета прожиточного минимума) и 80000 руб. моральной компенсации. Поводом для заявления в суд стал ДНК-тест, который показал, что младший из двух сыновей - не его.

Однако уже в ходе судебного заседания истец от финансовых требований отказался. А вот на том, чтобы вычеркнуть его из записи об отцовстве, продолжал настаивать.

Мужчина рассказал, что жена сама ему рассказала на День рождения сына, что он от другого. После чего тот обратился за проведением генетической экспертизы. Мало того, за полтора года до этого мужчина рассказал, что случайно раскрыл одну из измен жены.

При этом подавший иск житель Рогачева хотел забрать у матери детей и воспитывать их самостоятельно, однако та отказалась. В резолюции суда говорится, что это и стало настоящей причиной подачи иска.

Неверная жена в суде не отрицала факт измены, и что отец ребенка - другой мужчина. Однако утверждала, что сообщила об этом уже давно и они это с мужем обсудили и уладили.

Женщина также рассказала, что когда она забеременела, то не знала, кто отец ребенка, поскольку им мог быть и супруг. Но после рождения ребенка, узнав, что у него одна группа крови, а у неё и супруга другая, поняла, что отцом является ее любовник. Кроме того, ребенок, сообщила женщина, не похож на истца, а похож на любовника.

В итоге суд согласился признать не отцом подавшего иск мужчину, а с его жены взыскать судебные издержки.