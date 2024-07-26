Минчанка потеряла 300 рублей после прохождения "опроса от банка"

Опубликовано: 26.07.2024 16:49 , Обновлено: 26.07.2024

Минчанка увидела в Instagram рекламу, которая предложила ей пройти опрос от банка и получить за это 100 рублей. Женщина так и сделала, а потом обнаружила, что с ее банковской карты списали в три раза большую сумму.

“Нужно было пройти опрос, как вы оцениваете качество обслуживания банка. За это должны были мне начислить 100 рублей”, - рассказала на видео минчанка.

Как сообщили в милиции Минска, женщина попала на фишинговую (то есть мошенническую) страницу банка, где ввела реквизиты карточки и коды из SMS. А затем минчанка обнаружила списание 300 рублей со своего счета и обратилась в милицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело и напомнили, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах и соцсетях.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД найти тех, кто “искусственно нагнетает обстановку и осуществляет информационные вбросы”, которые не соответствуют действительности.

Все из-за «ажиотажа» в регистрационном подразделении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, сообщили в МВД.

Кубраков приказал ГУБОПиК найти в Беларуси тех, кто «искусственно нагнетает обстановку». Что случилось?

Также мы писали, что в милиции Минска попросили таксистов обращать внимание на пассажиров, которые едут в банк и ведут “подозрительный разговор” по телефону, просят ехать как можно быстрее. Правоохранители пояснили, что надо узнать у пассажира в таком случае.

Милиция попросила таксистов расспрашивать белорусов, которые едут в банк. О чем?