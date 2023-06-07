Минчанам пообещали вернуть деньги за отопление. Сколько и кому повезло?

Опубликовано: 07.06.2023 12:04 , Обновлено: 07.06.2023

Жителям нескольких сотен многоквартирных домов столицы пересчитали жировки за отопление, а через пару месяцев чиновники пообещали и для других собственников тоже пересмотреть суммы за подогрев воды. Почему так сделали, пояснила Елена Попова, замначальника отдела энергетики Минского ЖКХ.

Кому пересчитали?

По словам Поповой, на обслуживании у ЖКХ Минска 6440 домов с центральным отоплением и 5971 с центральным горячим водоснабжением. Из них 472 и 333 соответственно не оборудованы приборами для учета расхода тепловой энергии: нет технической возможности и это нецелесообразно (в основном такие дома относятся к малоэтажной застройке, часть из них скоро снесут). Проживающим там начисляют плату по нормативам, пишет агентство «Минск-Новости».

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Чиновница рассказала, что в 2022 году было принято решение Мингорисполкома, согласно которому установили средние нормативы расхода теплоэнергии на 2022–2023 годы.

Кроме того, каждый месяц устанавливаются нормативы фактического потребления теплоэнергиина подогрев воды и отопление на основании показаний приборов учета, установленных в других домах. Потом делается перерасчет с округлением в большую или меньшую сторону. В этом году суммы перерасчета за отопление внесены в извещения за апрель, которые жители столицы получили в мае, – пояснила Попова.

По сравнению с отопительным сезоном 2021–2022 годов, прошедший оказался и теплее и короче, что и отразилось в уточненных нормативах по отоплению.

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Поэтому жителям домов, не оборудованных групповыми приборами учета расхода тепловой энергии, и был произведен возврат денег за отопительный период 2022–2023 годов.

Сколько вернули?

Сумма возврата зависит от того, насколько большая ваша квартира. Например, для стандартной «двушки» в 48 м2 возврат составил примерно семь рублей (в 2022 году – около 12 рублей). По такому же принципу сделают перерасчет за горячее водоснабжение, но уже в жировках за август: средние нормативы на подогрев 1 м3 воды устанавливаются на год (с сентября по август).

А как правильно поступить, если в доме отключили горячую воду: нужно перекрывать ее или нет? В ЖКХ ответили на этот вопрос, а мы написали:

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