Кто из белорусов не может заказать платные бытовые услуги? В ЖКХ объяснили
Платные бытовые услуги (ПБУ) оказываются населению по поступающим заказам. Однако, есть категория людей, которые сделать этого не могут. 6 июня в ЖКХ объяснили, кому могут отказать.
Приказом ГО «Минское городское жилищное хозяйство» № 178, утвержден перечень 26 видов работ по оказанию платных услуг населению, сообщает телеграм-канал “ЖКХ Минск. Официально”.
Заявку на оказание ПБУ следует подать в Контакт-центр ЖКХ по номеру 115 (по нему же можно узнать информацию о видах оказываемых услуг).
Кто может подать заявку?
- собственник, наниматель жилого помещения;
- арендатор;
- лизингополучатель;
- член организации застройщиков;
- дольщик.
Члены семьи потребителями не являются и не могут подписать заказ-договор.
[info_b]В договоре указаны данные заказчика и подрядчика, виды работ, условия их выполнения, сроки, стоимость, гарантийный срок. Документ оформляется на дому у заказчика.[/info_b]
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Исполнение заявок
- поступившие до 13.00 - выполнят в день обращения с 14.00 до 18.00 (пятница до 16.45);
- поступившие позже – выполнят на следующий рабочий день с 09.00 до 13.00;
- можно согласовать время визита с интервалом в один час, например, с 15:00 до 16:00.
Расценки на обязательные к выполнению виды ПБУ устанавливает каждый ЖЭУ самостоятельно.
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