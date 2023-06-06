Кто из белорусов не может заказать платные бытовые услуги? В ЖКХ объяснили

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Опубликовано: 06.06.2023 11:03 , Обновлено: 06.06.2023

Платные бытовые услуги (ПБУ) оказываются населению по поступающим заказам. Однако, есть категория людей, которые сделать этого не могут. 6 июня в ЖКХ объяснили, кому могут отказать.

Приказом ГО «Минское городское жилищное хозяйство» № 178, утвержден перечень 26 видов работ по оказанию платных услуг населению, сообщает телеграм-канал “ЖКХ Минск. Официально”.

Заявку на оказание ПБУ следует подать в Контакт-центр ЖКХ по номеру 115 (по нему же можно узнать информацию о видах оказываемых услуг).

Кто может подать заявку?

собственник, наниматель жилого помещения;

арендатор;

лизингополучатель;

член организации застройщиков;

дольщик.

Члены семьи потребителями не являются и не могут подписать заказ-договор.

[info_b]В договоре указаны данные заказчика и подрядчика, виды работ, условия их выполнения, сроки, стоимость, гарантийный срок. Документ оформляется на дому у заказчика.[/info_b]

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Исполнение заявок

поступившие до 13.00 - выполнят в день обращения с 14.00 до 18.00 (пятница до 16.45);

поступившие позже – выполнят на следующий рабочий день с 09.00 до 13.00;

можно согласовать время визита с интервалом в один час, например, с 15:00 до 16:00.

Расценки на обязательные к выполнению виды ПБУ устанавливает каждый ЖЭУ самостоятельно.

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