Минчан попросили не гулять в 4 парках и зеленых зонах 2 дня. Почему?

Опубликовано: 26.04.2024 17:25 , Обновлено: 26.04.2024

Администрация Фрунзенского района Минска попросила минчан и гостей столицы не посещать 29 и 30 апреля два парка и две зеленые зоны в городе. Там будут проводить "противоклещевые мероприятия".

Так, обработку запланировали провести в парке “Тивали”, лесопарке “Медвежино”, на территории зеленого массива по улице Пономаренко и на озелененной территории в границах улиц Семеняко - Лосика.

Как отметили в Telegram-канале администрации Фрунзенского района столицы, обработку проведут 29 апреля, но от посещения названных зеленых зон стоит воздержаться и 30 апреля.

Кстати, клещи уже активизировались в Беларуси. К примеру, в Гродненской области два человека после укусов этих насекомых попали в реанимацию. Всего с начала года на Гродненщине зафиксировали четыре случая поражения клещевыми инфекциями. “Часть пациентов исключает сам укус клеща. Почему так? Самка клеща может укусить, внести вирус и отпасть от кожи. И поэтому человек может даже не знать, что его укусил клещ”, - рассказала главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Наталья Малышко.

Под Гродно из-за укусов клещей два человека попали в реанимацию

От клещевого энцефалита можно сделать прививку. В Центре гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска рассказали, в каких случаях прививка от этой инфекции обязательна и где ее можно получить.

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