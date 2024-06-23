Милиция задержала директора витебского предприятия. Что известно?

Опубликовано: 23.06.2024 11:59 , Обновлено: 23.06.2024

Милиция задержала директора одного из предприятий Витебска, мужчину подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Витебска установили, что 58-летний топ-менеджер приказывал своему подчиненному перечислять деньги в качестве дивидендов фирме, в которой он сам был учредителем.

Как сообщили в Telegram-канале “МВД Беларуси”, причиненный предприятию за несколько лет “преступной деятельности” ущерб превысил 175 тыс. рублей.

Согласно п. 4 ст. 210 УК Беларуси, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы. Название предприятия в ведомстве не указали.

Ранее Telegraf.news сообщал, что оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали одного из руководителей “Белорусской железной дороги” (БелЖД). Сотрудники ведомства вскрыли коррупционную схему, которую создал и курировал этот топ-менеджер.

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД. Что известно?

18 июня Совет Министров Беларуси уволил первого заместителя начальника БелЖД Петра Дулуба. В постановлении Правительства сказано, что Дулуб, как государственное должностное лицо, нарушил письменное обязательство, которое предусмотрено законодательством о борьбе с коррупцией.

«Нарушил письменное обязательство» — Совмин уволил первого замначальника БелЖД