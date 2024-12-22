Милиция Витебщины начала совместные с ЖКХ 20-дневные рейды по домам белорусов. Где еще "отработки"?
Милиция Витебщины начала 20-дневные рейды вместе с представителями ЖКХ, учреждений образования и не только по домам белорусов. Пообещали принять "меры индивидуальной профилактики" в отношении отдельных граждан.
Комплекс профилактических мероприятий правоохранители начали 20 декабря, проводить его запланировали по 8 января. “Меры индивидуальной профилактики правонарушений” решили принять в отношении ведущих “асоциальный образ жизни” и состоящих на разных учетах в органах внутренних дел (ОВД).
Кроме сотрудников ЖКХ и учреждений образования, для рейдов милиция, по ее [link href=“https://t.me/uvd_vitebsk/26009” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link], привлекла также представителей подразделений по чрезвычайным ситуациям, учреждений здравоохранения, органов по труду, занятости и социальной защите, а также членов Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ).
Правоохранители пообещали прийти домой к состоящим на учетах в ОВД и провести “профилактические мероприятия” с неработающими и несовершеннолетними.
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Также в УВД Витебского облисполкома запланировали организовать “профилактические отработки”:
- общественных мест,
- увеселительных заведений,
- магазинов, где продают алкоголь.
Ранее Telegraf.news писал, что в минской милиции рассказали белорусам, что делать, если в дверь постучался незнакомый человек. Там посоветовали не спешить открывать “гостю”, а предпринять несколько несложных шагов.
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