Милиция Витебщины начала совместные с ЖКХ 20-дневные рейды по домам белорусов. Где еще "отработки"?

Опубликовано: 22.12.2024 13:34 , Обновлено: 22.12.2024

Милиция Витебщины начала 20-дневные рейды вместе с представителями ЖКХ, учреждений образования и не только по домам белорусов. Пообещали принять "меры индивидуальной профилактики" в отношении отдельных граждан.

Комплекс профилактических мероприятий правоохранители начали 20 декабря, проводить его запланировали по 8 января. “Меры индивидуальной профилактики правонарушений” решили принять в отношении ведущих “асоциальный образ жизни” и состоящих на разных учетах в органах внутренних дел (ОВД).

Кроме сотрудников ЖКХ и учреждений образования, для рейдов милиция, по ее [link href=“https://t.me/uvd_vitebsk/26009” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link], привлекла также представителей подразделений по чрезвычайным ситуациям, учреждений здравоохранения, органов по труду, занятости и социальной защите, а также членов Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ).

Правоохранители пообещали прийти домой к состоящим на учетах в ОВД и провести “профилактические мероприятия” с неработающими и несовершеннолетними.

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Также в УВД Витебского облисполкома запланировали организовать “профилактические отработки”:

общественных мест,

увеселительных заведений,

магазинов, где продают алкоголь.

Ранее Telegraf.news писал, что в минской милиции рассказали белорусам, что делать, если в дверь постучался незнакомый человек. Там посоветовали не спешить открывать “гостю”, а предпринять несколько несложных шагов.

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