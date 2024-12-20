В милиции сказали, куда звонить белорусам, если в дверь "постучался нежданный гость". И это не 102

Опубликовано: 20.12.2024 10:55 , Обновлено: 21.12.2024

В минской милиции рассказали белорусам, что делать, если в дверь постучался незнакомый человек. Там посоветовали не спешить открывать "гостю", а предпринять несколько несложных шагов.

По словам заместителя начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Андрея Арловского, сначала нужно:

“заглянуть в глазок”;

“обязательно уточнить у пришедшего, кто он и зачем пришел”.

Если незнакомец представился работником какой-либо социальной службы, Арловский призвал позвонить, “по ее официальным телефонам и уточнить, направляли ли к вам этого специалиста”.

Он также напомнил, что не при выходе из дома, не стоит оставлять окна, форточки и двери балконов открытыми.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Минского облисполкома сообщили, что белорусы в домовых чатах стали получать предложения получить даром бытовую технику или мебель. Правоохранители пояснили, в чем может быть опасность такого “подарка”.

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