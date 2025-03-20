Милиция рассказала белорусам, как не попасться на удочку мошенников в новом сервисе Wildberries

Опубликовано: 20.03.2025 20:35 , Обновлено: 21.03.2025

Управление по противодействию киберпреступности (УПК) УВД Брестского облисполкома предупредило белорусов о возможных схемах обмана, которые могут применять мошенники в новом видеоприложении Wibes от Wildberries.

Напомним, недавно запущенное приложение Wibes позволило пользователям публиковать короткие видео (до 90 секунд). В УПК УВД Брестского облисполкома отметили, что само приложение Wildberries использует современные средства защиты, однако, как и на любой другой контентной платформе, существует риск столкнуться с мошенничеством.

Wildberries запустил видеоплатформу Wibes. Для чего нужна?

Вот какими советами поделились в милиции:

Осторожно со ссылками . Переходите только по ссылкам, ведущим на официальный сайт Wildberries. Под видом ссылок на маркетплейс мошенники могут распространять фишинговые сайты для кражи учётных данных.

. Переходите только по ссылкам, ведущим на официальный сайт Wildberries. Под видом ссылок на маркетплейс мошенники могут распространять фишинговые сайты для кражи учётных данных. Подтверждение транзакций . Настройте подтверждение финансовых операций с помощью кодов или Face/Touch ID.

. Настройте подтверждение финансовых операций с помощью кодов или Face/Touch ID. Изучите «Гид по безопасности» . Команда Wildberries собрала основные схемы обмана и советы по безопасности на сайте маркетплейса.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о возможных планах Wildberries запустить в Беларуси сервис такси.

Wildberries пообещал запустить в Беларуси собственный сервис такси — «Ведомости»