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Милиция рассказала белорусам, как не попасться на удочку мошенников в новом сервисе Wildberries

Милиция рассказала белорусам, как не попасться на удочку мошенников в новом сервисе Wildberries
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Управление по противодействию киберпреступности (УПК) УВД Брестского облисполкома предупредило белорусов о возможных схемах обмана, которые могут применять мошенники в новом видеоприложении Wibes от Wildberries.

Напомним, недавно запущенное приложение Wibes позволило пользователям публиковать короткие видео (до 90 секунд). В УПК УВД Брестского облисполкома отметили, что само приложение Wildberries использует современные средства защиты, однако, как и на любой другой контентной платформе, существует риск столкнуться с мошенничеством.

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Вот какими советами поделились в милиции:

  • Осторожно со ссылками . Переходите только по ссылкам, ведущим на официальный сайт Wildberries. Под видом ссылок на маркетплейс мошенники могут распространять фишинговые сайты для кражи учётных данных.
  • Подтверждение транзакций . Настройте подтверждение финансовых операций с помощью кодов или Face/Touch ID.
  • Изучите «Гид по безопасности» . Команда Wildberries собрала основные схемы обмана и советы по безопасности на сайте маркетплейса.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о возможных планах Wildberries запустить в Беларуси сервис такси.

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