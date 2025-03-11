Wildberries запустил видеоплатформу Wibes. Для чего нужна?

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Опубликовано: 11.03.2025 16:00 , Обновлено: 11.03.2025

Маркетплейс Wildberries представил новое приложение для покупателей, продавцов и блогеров — Wibes. Это контент-платформа с короткими видео, которая, по задумке создателей, должна объединить шоппинг, развлечения и социальное взаимодействие. Приложение уже доступно в Google Play и App Store.

Wibes представляет собой ленту с видеороликами (длительностью до 90 секунд), фотографиями и короткими статьями. Пользователи могут просматривать обзоры товаров, подборки, контент о трендах и новинках, а также совершать покупки, заметило издание Belretail.

Понравившиеся товары из видео можно добавлять в корзину Wibes, они автоматически появятся в корзине на сайте и в приложении Wildberries. Для этого нужно зайти в «контентплейс» с того же аккаунта.

Скриншот видеоролика в Wibes

Персональная лента Wibes формируется на основе подписок пользователя, его лайков и покупок на Wildberries. При этом любой пользователь может стать автором контента и публиковать свои видеообзоры товаров.

Отметим, что Wibes работает и в Беларуси.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что происходит на самих складах Wildberries — эдаком «поле чудес», где хранятся тысячи заказов для онлайн-шопоголиков. Мы пообщались с сотрудником, который раскрыл «внутрянку»: сколько платят, какие условия труда и почему некоторые сотрудники жалуются на штрафы. Что ответили в самом Wildberries?

«Мне надоело работать на штрафы». Сколько получают на складах Wildberries в Беларуси?