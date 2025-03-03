"Просто неприемлемо" - Кубраков объяснил, почему в Беларуси милиция, а не полиция

Опубликовано: 03.03.2025 19:54 , Обновлено: 03.03.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 3 марта объяснил, почему в Беларуси работает милиция, а не полиция. По словам главы МВД, это связано с периодом Великой Отечественной войны (ВОВ).

“В Беларуси, где в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель, все прекрасно помнят, что предателями Родины были полицаи. И для белорусского народа, партизанского края, где люди пострадали именно от предателей, слово “полиция” просто неприемлемо”, - считает Кубраков.

Он утверждает, что около 10 лет в Беларуси провели опрос, в котором у людей спросили, как они относятся к переименованию милиции. И, по данным министра внутренних дел, большая часть респондентов высказалась против.

Фото: МВД Беларуси

Кубраков добавил, что ветераны ВОВ предлагали ввести название “народная милиция”. “Я с ними в чем-то согласен. Современная милиция старается быть более открытой”, - [link href=“https://belta.by/society/view/dlja-nas-slovo-politsija-nepriemlemo-kubrakov-o-tom-pochemu-v-belarusi-ostaetsja-imenno-militsija-699888-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] главу МВД госагентство БелТА.

К слову, чиновник еще сказал, что у соседей Беларуси, “особенно на территории СНГ”, задачи правоохранителей “практически одинаковые”, главная из которых, по мнению Кубракова, - обеспечить безопасность граждан.

[info_b]У всех соседок РБ (в Латвии, Литве, Польше, России, Украине) действует определение “полиция”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что министр Кубраков на пресс-конференции 3 марта допустил появление в Беларуси ответственности за буллинг. По словам главы МВД, “ни одно оскорбление” в интернете не осталось без внимания милиции.

«Мы все фиксировали» — Кубраков допустил появление ответственности за буллинг в Беларуси