Милиция предложила белорусским школьникам ходить одним маршрутом. Что сказали не делать «ни под каким предлогом»?

Опубликовано: 18.06.2024 16:19 , Обновлено: 18.06.2024

Инспекция по делам несовершеннолетних Советского РУВД Минска на днях организовала профилактическую беседу с детьми, посещающими школьный лагерь на базе средней школы № 64. В числе прочих правил безопасности во время каникул участковый инспектор Анастасия Москаленко призвала школьников ходить только по одному маршруту.

Как пояснила офицер, пользоваться одним маршрутом, например, возвращаясь из лагеря домой или направляясь гулять в любимое место или соседний двор, детям следует для того, чтобы “родители могли легко их найти”.

Москаленко также рекомендовала детям не играть во дворе по одиночке, а оставаться там только со знакомыми детьми, родителями или близкими родственниками, и категорично запретила “ни под каким предлогом не уходить с незнакомцем с игровой площадки”, сообщил портал sb.by.

Кроме того, инспектор напомнила детям об обязательном соблюдении правил безопасного движения на средствах персональной мобильности.

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