Зачем военные "обязательно" приходят в белорусские детсады? На госрадио пояснили

Опубликовано: 11.06.2024 13:09 , Обновлено: 11.06.2024

Общественный деятель и телеведущая Юлия Артюх в эфире радиостанции "Радио-Минск" пояснила, зачем белорусские военные начали приходить в детские сады.

“В садик обязательно приходят военнослужащие, действующий офицер. Это женщина чаще всего, которая может с детками взаимодействовать, хотя мужчины тоже очень прекрасно ладят”, - отметила Артюх.

По ее словам, военные “на простом языке” объясняют детям, “что такое Родина, что такое служить Родине, почему человек выбрал такую профессию - защищать родину, что такое семья”. “Вот такие основы патриотизма, понятные каждому малышу”, - добавила телеведущая.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство образования утвердило новый факультатив, где школьников младших классов собрались учить “общечеловеческим ценностям” и формировать у них “эстетическую культуру”.

Минобразования Беларуси утвердило новый факультатив, где школьников будут учить нравственности. Это как?