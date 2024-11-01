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Милиция посоветовала белорусам искать в толпе иностранцев из стран «с повышенной террористической активностью»

Милиция посоветовала белорусам искать в толпе иностранцев из стран «с повышенной террористической активностью»
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В милиции Бреста посоветовали белорусам обращать внимание в толпе на иностранцев из стран "с повышенной террористической активностью". Это, по мнению правоохранителей, поможет гражданам обезопасить себя в местах массового скопления людей.

Такими местами в УВД администрации Московского района Бреста назвали:

  • концертные и спортивные площадки,
  • торговые центры,
  • рынки,
  • клубы, рестораны, бары, кафе,
  • учреждения образования,
  • кинотеатры,
  • транспорт, в том числе метро.

Там, по информации милиции, есть “потенциальные угрозы совершения противоправных действий”. “Находясь в местах с массовым пребыванием граждан, необходи­мо обращать внимание на иностранных граждан и лиц без гражданства, особенно представителей государств с повышенной террористической активностью”, - отметили правоохранители.

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Они посоветовали также обращать внимание на “сопутствующие признаки”, которые говорят о возможном наличии взрывоопасного предмета рядом:

  • бесхозные порт­фели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки в общественных местах и транспорте,
  • «брошенное» возле мест массового пребывания людей авто (что имеется в виду под понятием “брошенное”, милиция не уточнила),
  • свежевскопанная земля, бугры или разбросанная земля на траве,
  • наличие у какого-либо предмета элементов или деталей, которые не соответствуют его пря­мому назначению,
  • наличие у предмета связей с окружением в виде растяжек, прикрепленной проволоки и подобного,
  • наличие у постоянно открывающихся дверей, калиток, окон “каких-либо посторонних предметов”,
  • элементы этикеток, штатной упаковки боеприпасов и взрывчатых веществ (как ее распознать, не рассказали),
  • предметы с “внешними признаками” взрывных устройств (в чем заключаются признаки, тоже не уточнили).

В милиции призвали граждан “не терять бдительность”, чтобы свести “возможные опасности к минимуму”, а при наличии информации о потенциальных угрозах звонить по телефону 102.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что накануне президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года, в “каждом населенном пункте” страны пройдут учения и тренировки сотрудников МВД. По его словам, “активная фаза” наступит уже в ноябре, а спецподразделения будут “отрабатывать” сценарии освобождения заложников.

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