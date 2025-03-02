Милиция попросила жителей Гомельщины снимать здания и заборы и слать фото в чат-бот. Зачем?

Опубликовано: 02.03.2025 11:52 , Обновлено: 02.03.2025

Комиссия по делам несовершеннолетних и органы внутренних дел Гомельской области попросили жителей региона "проявить гражданскую активность" и в течение марта фотографировать здания, заборы и прочие сооружения, а затем отправлять снимки в специальный чат-бот правоохранителей. Так на Гомельщине решили бороться с так называемыми "трафаретчиками".

Профилактическую акцию запустили под девизом “Наш дом без трафаретов”. Как пояснили в официальном Telegram-канале Гомельского областного исполнительного комитета, она “стала ответом трафаретчикам, которые работая на наркошопы втягивают детей в незаконную деятельность”.

Присылать фото с предполагаемыми адресами наркошопов “неравнодушных граждан” попросили в течение ближайшего месяца в чат-бот @Terra_souzbot.

“По каждому сигналу будут приняты меры: граффити удалено, а правонарушители наказаны”, - пообещали власти Гомельщины.

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Какие штрафы грозят “трафаретчикам”?

Напомним, за надписи на стенах зданий в Беларуси можно получить не только штраф, но и получить уголовное наказание - всё зависит от размера ущерба. Минимальное наказание незаконным “граффитистам” грозит по статье 11.3 КоАП (незаконное нанесение рисунков при незначительном размере ущерба) или по статье 19.1 (мелкое хулиганство) - до 30 базовых величин (1260 рублей).

А вот уголовная ответственность (по статье 341 УК) предусмотрена за осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, а также за порчу имущества в общественном транспорте при отсутствии признаков более тяжкого преступления предусмотрена. Наказание за эти деяния может предусматривать не только штраф с возмещением ущерба, но и общественные работы и даже арест на срок до 3 лет.

Более того, ответственность за такие действия наступает с 14 лет. Если ребёнок младше, отвечать будут его родители. Помимо возмещения ущерба им, вероятнее всего, придётся заплатить ещё и штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию детей - по статье 10.3 КоАП РБ, которая предусматривает штраф до 10 базовых (420 рублей).

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