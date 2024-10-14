Милиция пообещала 17 дней ходить по домам белорусских пенсионеров и семей. К кому "есть вопросы"?

Опубликовано: 14.10.2024 15:25 , Обновлено: 14.10.2024

В Telegram-канале газеты МВД "На страже" и журнала "Милиция Беларуси" рассказали, что правоохранители запланировали на протяжении 17 дней - с 14 по 30 октября - ходить по домам пенсионеров, многодетных семей и не только.

Дело в том, что в стране началась акция по предупреждению пожаров и гибели от них людей в домах, написал источник. Населению запланировали рассказать, что будет, если:

не соблюдать правила безопасности,

оставлять детей без присмотра,

злоупотреблять спиртными напитками.

“Особое внимание — защите домов одиноких пожилых людей, инвалидов, многодетных”, - подчеркнули в Telegram-канале “Милиция Беларуси. Мы - на страже”.

По его информации, сотрудники органов внутренних дел придут домой к:

Семьям, где дети находятся в “социально опасном положении”. Людям, которые злоупотребляют алкоголем и ведут “асоциальный образ жизни”. Пожилым, проживающим со взрослыми детьми, “к поведению которых есть вопросы”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе рабочего визита на Гродненщину 3 октября поручил правоохранителям “более тщательно работать” с одной категорией белорусов.

Кубраков приказал «более тщательно работать» с этой категорией белорусов

Также мы писали, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали, что белорусам нельзя фотографировать и пересылать даже родственникам в мессенджерах и соцсетях.

«Нельзя пересылать даже близким» — Милиция предостерегла белорусов от таких фото и начала рейды по рабочим коллективам