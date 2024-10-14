Милиция пообещала 17 дней ходить по домам белорусских пенсионеров и семей. К кому "есть вопросы"?
В Telegram-канале газеты МВД "На страже" и журнала "Милиция Беларуси" рассказали, что правоохранители запланировали на протяжении 17 дней - с 14 по 30 октября - ходить по домам пенсионеров, многодетных семей и не только.
Дело в том, что в стране началась акция по предупреждению пожаров и гибели от них людей в домах, написал источник. Населению запланировали рассказать, что будет, если:
- не соблюдать правила безопасности,
- оставлять детей без присмотра,
- злоупотреблять спиртными напитками.
“Особое внимание — защите домов одиноких пожилых людей, инвалидов, многодетных”, - подчеркнули в Telegram-канале “Милиция Беларуси. Мы - на страже”.
По его информации, сотрудники органов внутренних дел придут домой к:
- Семьям, где дети находятся в “социально опасном положении”.
- Людям, которые злоупотребляют алкоголем и ведут “асоциальный образ жизни”.
- Пожилым, проживающим со взрослыми детьми, “к поведению которых есть вопросы”.
Ранее Telegraf.news сообщал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе рабочего визита на Гродненщину 3 октября поручил правоохранителям “более тщательно работать” с одной категорией белорусов.
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Также мы писали, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали, что белорусам нельзя фотографировать и пересылать даже родственникам в мессенджерах и соцсетях.
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