Милиция объявила неделю рейдов по вузам Гомельщины и не только

Опубликовано: 13.04.2026 10:04 , Обновлено: 13.04.2026

Органы внутренних дел Гомельщины решили устроить череду тематических профилактических мероприятий, которые растянутся на целую неделю - с 13 по 19 апреля. С проверками и профилактическими беседами сотрудники самых разных подразделений органов внутренних дел придут и в учебные заведения, и на работу, и по местам проживания одной категории граждан.

Речь об иностранцах и лиц без гражданства, которые приехали в Беларусь на учёбу или работу. В рамках тематических рейдов милиция планирует как осуществить обязательные мероприятия по миграционному контролю иностранцев, так и поработать над профилактикой противоправного поведения этих категорий граждан.

Как пояснилначальник Управления по гражданству и миграции (УГиМ) УВД Гомельщины Александр Протопопов, проверять на этой неделе в регионе будут как тех иностранцев, которые прибыли в страну на время, так и тех, кто постоянно проживает в Беларуси. Не обойдут стороной проверяющие и тех, кто прибыл в Беларуси с краткосрочным визитом.

С иностранцами планируют провести профилактические беседы по поводу соблюдения Правил дорожного движения, а также другого национального законодательства.

Планируют милиционеры пообщаться и с нанимателями, у которых работают трудовые мигранты, а также со студентами, которые учатся в учебных заведениях Гомельской области.

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Напомним, в прошлом декабре в МВД Беларуси заявили об “устойчивом росте” числа иностранных граждан, приезжающих в Республику. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков тогда озвучил свежую статистику по количеству иностранных граждан, официально проживающих и работающих в Беларуси.

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