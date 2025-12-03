Совмин утвердил привлечение иностранцев на работу в Беларуси

Опубликовано: 03.12.2025 15:23 , Обновлено: 03.12.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров, которое утверждает государственную программу "Сбалансированный рынок труда" на следующую пятилетку. В числе прочего документ предусматривает привлечение иностранной рабочей силы для работы на белорусских предприятиях.

Сам текст программы, утверждённой премьером на 2026 - 2030 годы, пока не выложили в открытый доступ. Однако в пресс-службе белорусского правительства обозначали три ключевых задачи, которые прописали в документе, на который обязаны будут ориентироваться профильные госорганы:

задействование внутренних трудовых ресурсов в самой Беларуси,

привлечение иностранцев “для удовлетворения потребностей нанимателей”,

улучшение условий и охраны труда.

Всё это ведомства, на которые возложат обязанность по реализации госпрограммы, должны будут осуществить с оглядкой на “эффективную занятость” населения и удовлетворение “потребности экономики в трудовых ресурсах”. На достижение этих целей из бюджета правительство планирует выделить в общей сложности 289,5 млн. рублей (за все 5 лет). Большую часть этих денег планируют взять из республиканского бюджета (порядка 288 млн. рублей) и лишь 1,5 млн. рублей должны будут закрыть из своих бюджетов местные власти.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в МВД Беларуси заявили об “устойчивом росте” числа иностранных граждан, приезжающих в Республику. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков на днях озвучил свежую статистику по количеству иностранных граждан, официально проживающих и работающих в Беларуси.

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Между тем, университеты и колледжи Беларуси будут обязаны формировать количество бюджетных мест для абитуриентов с учётом прогноза потребности экономики в кадрах, который готовит Министерство труда и социальной защиты. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 29 ноября.

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