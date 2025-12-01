Сколько иностранцев работает в Беларуси? В МВД озвучили свежую цифру

Опубликовано: 01.12.2025 14:14 , Обновлено: 01.12.2025

В МВД Беларуси заявили об "устойчивом росте" числа иностранных граждан, приезжающих в Республику. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков озвучил свежую статистику по количеству иностранных граждан, официально проживающих и работающих в Беларуси.

По словам Новикова, за девять месяцев 2025 года число иностранцев, приехавших в Беларусь на заработки, выросло по сравнению с прошлым годом в полтора раза - с 21 тыс. до 32 тыс. человек.

По данным на 1 октября, на учёте в милиции состояло более 230 тыс. иностранцев, в том числе постоянно проживающих - 167 тыс. человек. Меньше половины из них имели разрешение на временное проживание - 63 тыс. человек, включая 24 тыс. иностранных студентов и около 32 тыс. трудовых мигрантов.

Согласно официальной статистике МВД, только за этот год за различные нарушения белорусского законодательства из страны выдворили более 3,6 тыс. иностранцев - почти треть из них (1,3 тыс. человек) находились в Беларуси незаконно.

“Если люди приезжают в нашу страну отдыхать либо работать, то Беларусь всегда таким людям рада. Те, кто не соблюдает требования норм права, сразу же покидают нашу страну - добровольно либо принудительно. Ситуация в миграционных процессах полностью контролируется”, - заявилНовиков в интервью госагентству БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году мигрантов, приехавших в Беларусь на заработки, обязали сдавать экзамен знание одного из государственных языков - белорусского или русского. В список включили 11 профессий и разрешили пересдавать языковой экзамен любое количество раз.

В Минтруда Беларуси ответили, могут ли мигранты, не сдавшие языковой экзамен, его пересдать