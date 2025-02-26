Милиция объявила 10-дневную "отработку жилого сектора" на Витебщине. С кем пообещали "индивидуальные беседы"?

Опубликовано: 26.02.2025 14:41 , Обновлено: 26.02.2025

Милиция Витебщины на период с 26 февраля по 7 марта объявила "комплекс профилактических мероприятий". Правоохранители запланировали провести "отработку жилого сектора", а еще решили прийти в "трудовые коллективы" и не только.

Цель этих рейдов милиции - предупредить киберпреступления. “Недостаточный уровень цифровой грамотности, излишняя доверчивость граждан привели к росту хищений имущества путем модификации компьютерной информации”, - [link href=“https://t.me/uvd_vitebsk/28011” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в УВД Витебского облисполкома.

Основными способами совершения преступлений в милиции назвали фишинг, вишинг и установку программы удаленного доступа.

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Фишинг — это обман пользователя для получения его личных данных, таких как логин, пароль, номер телефона или банковской карты.

Вишинг - это вид фишинга, или «голосовой фишинг», когда мошенники пытаются обманом выведать у жертвы какие-то конфиденциальные данные по телефону. Чаще всего это код подтверждения.

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Скриншот: видео УВД Витебского облисполкома

Кубраков потребовал «дойти до каждого» такого белоруса

Правоохранители запланировали прийти в “трудовые коллективы” организаций и предприятий, а также в учебные заведения, чтобы рассказать о кибербезопасности. А на “отработках жилого сектора” пообещали провести “индивидуальные беседы” с белорусами, в том числе одинокими пожилыми людьми.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на совещании в ГУВД Мингорисполкома 17 февраля анонсировал “внеплановые отработки” милиции во всех районах столицы. Журналист Telegraf.news посмотрел, на кого решили организовать рейды правоохранители.

Кубраков анонсировал «внеплановые отработки» милиции в Минске. На кого рейды?